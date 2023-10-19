Карышева (Сессаревская) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышева (Сессаревская) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1821

Дата смерти

23.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1821

Отец: Сессаревский Иван

Мать: Сессаревская Софья

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Карышев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Карышев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
06.12.1855

Сын: Карышев Николай Александрович

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

с. Дубровка
Рождение ребёнка
1855

Сын: Карышев Иван Александрович

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карышев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карышев Александр Александрович

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карышев Федор Александрович

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович

Смерть
23.03.1883
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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