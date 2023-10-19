Карышева (Сессаревская) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1821
Дата смерти23.03.1883
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1821
Отец: Сессаревский Иван
Мать: Сессаревская Софья
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Карышев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Карышев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1855
Сын: Карышев Николай Александрович
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
с. Дубровка
Рождение ребёнка
1855
Сын: Карышев Иван Александрович
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карышев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карышев Александр Александрович
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карышев Федор Александрович
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Карышев Александр Федорович
Смерть
23.03.1883
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург