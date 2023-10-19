Карышев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти04.04.1901
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
19.06.1881
Дочь: Траубенберг Софья Михайловна
Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карышев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1901
Одесса, Одеська область