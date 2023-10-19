Карышев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышев Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

04.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Карышев Александр Федорович

Мать: Карышева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1881

Дочь: Траубенберг Софья Михайловна

Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карышев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Карышева Вера Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.04.1901
Одесса, Одеська область
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