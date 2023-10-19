Карышева (Георгиевская) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышева (Георгиевская) Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1881

Дочь: Траубенберг Софья Михайловна

Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карышев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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