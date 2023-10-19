Карышева (Георгиевская) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1881
Дочь: Траубенберг Софья Михайловна
Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карышев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Карышев Михаил Александрович
Работа или профессия
Неизвестно