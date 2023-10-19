Карышев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Карышев Александр Федорович

Мать: Карышева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Карышев Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Карышева Анна Геогриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карышева Анна Геогриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карышев Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Карышева Анна Геогриевна

Работа или профессия
Неизвестно
нотариус
Смерть
1905
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