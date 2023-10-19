Карышев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

1881 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Карышев Александр Федорович

Мать: Карышева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1881

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Карышева Александра Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карышева Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карышева Александра Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
писатель-мистик
Смерть
1905
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