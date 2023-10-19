Карышев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
15.03.1881
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Карышева Александра Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карышева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карышева Александра Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
писатель-мистик
Смерть
1905