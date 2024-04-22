Сессаревский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сессаревский Иван

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

24.06.1784

Дата смерти

11.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1784

Отец: Сессар Марк

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1820

Сын: Сессаревский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сессаревская Софья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1821

Дочь: Карышева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сессаревская Софья

Рождение ребёнка
03.10.1822

Дочь: Гнедина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Сессаревская Софья

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Смерть
11.04.1844
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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