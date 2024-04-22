Сессаревский Иван
Место рождения
Дата рождения24.06.1784
Дата смерти11.04.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1784
Отец: Сессар Марк
Рождение ребёнка
18.01.1820
Сын: Сессаревский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Сессаревская Софья
Рождение ребёнка
20.02.1821
Дочь: Карышева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сессаревская Софья
Рождение ребёнка
03.10.1822
Дочь: Гнедина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Сессаревская Софья
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Смерть
11.04.1844
Похороны
Неизвестно