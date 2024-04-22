Сессаревский Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.01.1820
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1820
Отец: Сессаревский Иван
Мать: Сессаревская Софья
Рождение ребёнка
04.02.1846
Сын: Сессаревский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Сессаревская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.1848
Сын: Сессаревский Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сессаревская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.1858
Дочь: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Sessarevsky Елизавета Платоновна
Зарайск, Зарайск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
State Counsilor (5cl.), статский советник
Смерть
1859