Сессаревский Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сессаревский Дмитрий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.01.1820

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1820

Отец: Сессаревский Иван

Мать: Сессаревская Софья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1846

Сын: Сессаревский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Сессаревская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1848

Сын: Сессаревский Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сессаревская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.1858

Дочь: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Sessarevsky Елизавета Платоновна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
State Counsilor (5cl.), статский советник
Смерть
1859
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