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Сессаревский Николай Дмитриевич
Сессаревский Николай Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1846
Пол
Мужской
Отец
Сессаревский Дмитрий Иванович
1820 г.р.
Мать
Сессаревская Екатерина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1846
Отец:
Сессаревский Дмитрий Иванович
Мать:
Сессаревская Екатерина Николаевна
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