фон Пребстинг (Сессаревская) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Пребстинг (Сессаревская) Любовь Дмитриевна

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

30.12.1858

Дата смерти

29.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1858

Отец: Сессаревский Дмитрий Иванович

Мать: Sessarevsky Елизавета Платоновна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
29.06.1877

Муж: Гоферланд Евгений Клавдиевич

Злыхино, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Von Pröbsting Nicholas

Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas

Рождение ребёнка
Около 01.04.1888

Дочь: Infelitsina Lyubov

Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Гаврилова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1896

Сын: Von Pröbsting Dimitry

Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоферланд N

Отец ребёнка: Гоферланд Евгений Клавдиевич

Смерть
29.01.1936
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