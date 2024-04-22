фон Пребстинг (Сессаревская) Любовь Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1858
Дата смерти29.01.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1858
Бракосочетание
29.06.1877
Злыхино, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas
Рождение ребёнка
Около 01.04.1888
Дочь: Infelitsina Lyubov
Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Гаврилова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Von Pröbsting Nicholas
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоферланд N
Отец ребёнка: Гоферланд Евгений Клавдиевич
Смерть
29.01.1936