von Pröbsting Nicholas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Pröbsting Nicholas

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

26.11.1841

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Von Pröbsting Nicholas

Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 01.04.1888

Дочь: Infelitsina Lyubov

Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Гаврилова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1896

Сын: Von Pröbsting Dimitry

Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
school superintemdant, Court Councelor, коллежский асессор, воспитатель дворянского пансиона
Смерть
1917
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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