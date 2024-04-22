von Pröbsting Nicholas
Место рождения
Дата рождения26.11.1841
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1841
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 01.04.1888
Дочь: Infelitsina Lyubov
Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Гаврилова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Фон Пребстинг Любовь Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
school superintemdant, Court Councelor, коллежский асессор, воспитатель дворянского пансиона
Смерть
1917
Похороны
Неизвестно