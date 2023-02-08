Смольнякова (Сокол) Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольнякова (Сокол) Ульяна Захаровна

Место рождения

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.08.1887

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1887

Отец: Сокол Захарий Васильевич

Мать: Кондра (Сокол) Евдокия Семеновна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольнякова Надежда Митрофановна

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокол (Смольнякова) Галина Митрофановна

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миркина (Смольнякова) Любовь Митрофановна

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Около 1903

Муж: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Смольняков Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.10.1910

Дочь: Назаренко (Смольнякова) Пелагия Митрофановна

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Смольняков Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.

Дочь: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Смольняков Лот Митрофанович

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.08.1921

Дочь: Щеглова (Смольнякова) Вера Митрофановна

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Смольняков Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1966
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

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