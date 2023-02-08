Смольнякова (Сокол) Ульяна Захаровна
Место рождения
Дата рождения11.08.1887
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Смольнякова Надежда Митрофановна
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Дочь: Сокол (Смольнякова) Галина Митрофановна
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Дочь: Миркина (Смольнякова) Любовь Митрофановна
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Муж: не указан
Сын: Смольняков Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Дочь: Назаренко (Смольнякова) Пелагия Митрофановна
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Сын: Смольняков Пётр Митрофанович
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Дочь: Губская (Смольнякова) Софья Митрофановна
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Сын: Смольняков Лот Митрофанович
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Дочь: Щеглова (Смольнякова) Вера Митрофановна
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич
Сын: Смольняков Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Смольняков Митрофан Денисиевич