Щеглова (Смольнякова) Вера Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Смольнякова) Вера Митрофановна

Место рождения

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смольняков Митрофан Денисиевич

Мать: Смольнякова Ульяна Захаровна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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