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Щеглова (Смольнякова) Вера Митрофановна
Щеглова (Смольнякова) Вера Митрофановна
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Место рождения
Славянск-на-Кубани
, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Смольняков Митрофан Денисиевич
Мать
Смольнякова (Сокол) Ульяна Захаровна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Смольняков Митрофан Денисиевич
Мать:
Смольнякова Ульяна Захаровна
Славянск-на-Кубани
, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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