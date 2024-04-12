Щербина Георгий Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Георгий Пантелеевич

Щербина Георгий Пантелеевич

Место рождения

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

06.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Вера Митрофановна

Смерть
06.03.1944
Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 2 гв. а 295 сд 1038 сп Дата выбытия: 06.03.1944 Причина выбытия: умер от болезни Госпиталь: ТППГ 5490 Первичное место захоронения: Украинская ССР, Нико... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close