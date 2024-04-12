Щербина Георгий Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти06.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1944
Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 2 гв. а 295 сд 1038 сп Дата выбытия: 06.03.1944 Причина выбытия: умер от болезни Госпиталь: ТППГ 5490 Первичное место захоронения: Украинская ССР, Нико... Показать все