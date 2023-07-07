Сокол Захарий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Сокол Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1887
Дочь: Смольнякова Ульяна Захаровна
Мать ребёнка: Кондра Евдокия Семеновна
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондра Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно