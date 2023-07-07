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Сокол Захарий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сокол Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1887

Дочь: Смольнякова Ульяна Захаровна

Мать ребёнка: Кондра Евдокия Семеновна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондра Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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