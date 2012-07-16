Томилов Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1949
Дата смерти16.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949
Отец: Кашин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1978
Дочь: Нуртдинова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Томилова Нина Юрьевна
Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Томилова Нина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Томилова Нина Юрьевна
Смерть
16.07.2012