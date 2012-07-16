Томилов Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Леонид Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1949

Дата смерти

16.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949

Отец: Кашин Федор Дмитриевич

Мать: Томилова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1978

Дочь: Нуртдинова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Томилова Нина Юрьевна

Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Томилова Нина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томилова Нина Юрьевна

Смерть
16.07.2012
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