Томилова Нина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Нина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1978

Дочь: Нуртдинова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Томилов Леонид Федорович

Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Томилов Леонид Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Леонид Федорович

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