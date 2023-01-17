Томилова Нина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1978
Дочь: Нуртдинова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Томилов Леонид Федорович
Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Томилов Леонид Федорович
Бракосочетание
Неизвестно