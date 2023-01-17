Томилова (Романова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1908
Дата смерти03.01.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908
Отец: Романов Василий Димитриевич
Мать: Евфимья Петровна
По старому стилю 22.01.1908 г.р.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Некрасова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кашина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
02.10.1936
Дочь: Некрасова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)
По документу 1935 г.р., что бы могла работать воспитателм в дет.саду.
Рождение ребёнка
25.09.1949
Отец ребёнка: Кашин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.01.1955
Дочь: Кулакова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кашин Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1988