Томилова (Романова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Романова) Мария Васильевна

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Место рождения

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.02.1908

Дата смерти

03.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1908

Отец: Романов Василий Димитриевич

Мать: Евфимья Петровна

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
По старому стилю 22.01.1908 г.р.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Некрасова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кашина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
02.10.1936

Дочь: Некрасова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)

По документу 1935 г.р., что бы могла работать воспитателм в дет.саду.
Рождение ребёнка
25.09.1949

Сын: Томилов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Кашин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.01.1955

Дочь: Кулакова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кашин Федор Дмитриевич

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)

Смерть
03.01.1988
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