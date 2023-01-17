посёлок Верхнечусовские Городки, посёлок Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верхнечусовские Городки

Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
325Верхние Чусовские Городки, сел.при ррч. Чусовой и Усолке.104станов. кварт.204690710Церквей православных 2. Часовень 4. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Ярмарок 3. Еженедельные торжки.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Чусовская волость
215. Чусовские Верхние Городки, село бывшее владельческое, при реке Чусовой, дворов 169, жителей 1115, волостное правление (уездный город в 85 верстах), 2 церкви правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Чусовой
345539Верхнечусовские Городкипосёлок58°11'00"57°07'00"O-40-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чусовской муниципальный район, Сельское поселение Верхнечусовское Городковское
57658454101п Верхнечусовские Городкипоселок
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