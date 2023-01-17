Верхнечусовские Городки
Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
325Верхние Чусовские Городки, сел.при ррч. Чусовой и Усолке.104станов. кварт.204690710Церквей православных 2. Часовень 4. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Ярмарок 3. Еженедельные торжки.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
215. Чусовские Верхние Городки, село бывшее владельческое, при реке Чусовой, дворов 169, жителей 1115, волостное правление (уездный город в 85 верстах), 2 церкви правосла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345539Верхнечусовские Городкипосёлок58°11'00"57°07'00"O-40-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57658454101п Верхнечусовские Городкипоселок