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Филимоненко Григорий Карпович

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

31.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Филимоненко Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1873 ст.

Сын: Филимоненко Нил Григорьевич

Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.

Дочь: Филимоненко Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.

Сын: Филимоненко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоненко Мария Максимовна

Смерть
31.12.1912 ст.
Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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