Филимоненко Григорий Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти31.12.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Филимоненко Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
26.05.1873 ст.
Сын: Филимоненко Нил Григорьевич
Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.
Дочь: Филимоненко Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.
Сын: Филимоненко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Филимоненко Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1912 ст.