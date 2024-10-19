Комоедова (Филимоненко) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комоедова (Филимоненко) Агриппина Григорьевна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.06.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1874 ст.

Отец: Филимоненко Григорий Карпович

Мать: Филимоненко Мария Максимовна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Муж: Комоедов Фёдор Андреевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1896 ст.

Дочь: Комоедова Домна Фёдоровна

Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич

Ерастовка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1898 ст.

Сын: Комоедов Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич

Ерастовка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1900 ст.

Дочь: Комоедова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич

Ерастовка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Дочь: Комоедова Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич

Ерастовка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.

Сын: Комоедов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич

Ерастовка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1908 ст.

Сын: Комоедов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич

Ерастовка, Шалаховская волость, Невельский уезд

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