Комоедова (Филимоненко) Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1874 ст.
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1896 ст.
Дочь: Комоедова Домна Фёдоровна
Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1898 ст.
Сын: Комоедов Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1900 ст.
Дочь: Комоедова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.
Дочь: Комоедова Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Комоедов Фёдор Андреевич