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Филимоненко Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

01.01.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимоненко Григорий Карпович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Филимоненко Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1873 ст.

Сын: Филимоненко Нил Григорьевич

Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.

Дочь: Комоедова (Филимоненко) Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.

Сын: Филимоненко Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
01.01.1905 ст.
Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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