Филимоненко Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти01.01.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Филимоненко Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович
Рождение ребёнка
26.05.1873 ст.
Сын: Филимоненко Нил Григорьевич
Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович
Рождение ребёнка
22.06.1874 ст.
Дочь: Комоедова (Филимоненко) Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович
Рождение ребёнка
15.10.1876 ст.
Сын: Филимоненко Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Филимоненко Григорий Карпович
Смерть
01.01.1905 ст.