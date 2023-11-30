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Филимоненко Захар Григорьевич

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Филимоненко Григорий Карпович

Мать: Филимоненко Мария Максимовна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Жена: Филимоненко Пелагея Александровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Филимоненко Марфа Захаровна

Мать ребёнка: Филимоненко Пелагея Александровна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1891 ст.

Сын: Филимоненко Карп Захарович

Мать ребёнка: Филимоненко Пелагея Александровна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Сын: Филимоненко Никита Захарович

Мать ребёнка: Филимоненко Пелагея Александровна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Дочь: Филимоненко Марина Захаровна

Мать ребёнка: Филимоненко Пелагея Александровна

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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