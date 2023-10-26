Филимоненко (Фильченко) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимоненко (Фильченко) Пелагея Александровна

Филимоненко (Фильченко) Пелагея Александровна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Фильченко Александр Филиппович

Мать: Фильченко Софья Тарасовна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Муж: Филимоненко Захар Григорьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Филимоненко Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1891 ст.

Сын: Филимоненко Карп Захарович

Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Сын: Филимоненко Никита Захарович

Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Дочь: Филимоненко Марина Захаровна

Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.