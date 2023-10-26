Филимоненко (Фильченко) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.
Дочь: Филимоненко Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич
Рождение ребёнка
08.09.1891 ст.
Сын: Филимоненко Карп Захарович
Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.
Сын: Филимоненко Никита Захарович
Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Дочь: Филимоненко Марина Захаровна
Отец ребёнка: Филимоненко Захар Григорьевич
Смерть
Неизвестно