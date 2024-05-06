Шаров Сергей Иванович 30.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаров Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1903

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1903

Отец: Шаров Иван

Мать: Шарова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Марта Сергеевна

Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна

Место жительства
Неизвестно
Ярославская область, Рыбинский район, с.Круглецы
Рождение ребёнка
30.09.1933

Дочь: Шарова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Шарова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна

Смерть
1945

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