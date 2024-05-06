Шаров Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1903
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1903
Отец: Шаров Иван
Мать: Шарова .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Марта Сергеевна
Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна
Место жительства
Неизвестно
Ярославская область, Рыбинский район, с.Круглецы
Рождение ребёнка
30.09.1933
Дочь: Шарова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Шарова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Губкина Вера Ионовна
Смерть
1945