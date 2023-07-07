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Шарова Нина Сергеевна
Шарова Нина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.1933
Пол
Женский
Отец
Шаров Сергей Иванович
1903 г.р.
Мать
Губкина Вера Ионовна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1933
Отец:
Шаров Сергей Иванович
Мать:
Губкина Вера Ионовна
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