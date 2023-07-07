Шарова Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1933

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1933

Отец: Шаров Сергей Иванович

Мать: Губкина Вера Ионовна

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