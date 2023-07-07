Шаров Иван
Место рожденияЯрославская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1903
Мать ребёнка: Шарова .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно