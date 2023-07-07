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Шаров Иван

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1903

Сын: Шаров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шарова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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