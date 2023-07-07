Шарова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1933

Дочь: Шарова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Шарова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Марта Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Борис Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно