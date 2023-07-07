Шарова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1933
Дочь: Шарова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Шарова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Марта Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно