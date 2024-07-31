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Стародубцева Васса

Место рождения

с. Затолокино Льговского уезда Курской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стародубцева) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Стародубцев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Егор (Георгий)

Отец ребёнка: Стародубцев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стародубцева) Варвара

Отец ребёнка: Стародубцев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Савелий

Отец ребёнка: Стародубцев Григорий

Рождение ребёнка
19.07.1886

Дочь: (Стародубцева) Мария

Отец ребёнка: Стародубцев Григорий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Замерзла насмерть в лесу, заблудившись после воскресной службы

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