Стародубцева Васса
Место рожденияс. Затолокино Льговского уезда Курской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стародубцева) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Стародубцев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Егор (Георгий)
Отец ребёнка: Стародубцев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стародубцева) Варвара
Отец ребёнка: Стародубцев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Савелий
Отец ребёнка: Стародубцев Григорий
Рождение ребёнка
19.07.1886
Дочь: (Стародубцева) Мария
Отец ребёнка: Стародубцев Григорий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Замерзла насмерть в лесу, заблудившись после воскресной службы