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Стародубцев Егор (Георгий)

Место рождения

Мокрушино, Затолокино, Курская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Григорий

Мать: Стародубцева Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Акиллина

Рождение ребёнка
08.04.1914

Дочь: (Стародубцева) Мелания

Мать ребёнка: Стародубцева Акиллина

Смерть
20.06.1914
Причина смерти: Воспаление легких

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