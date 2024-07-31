Стародубцев Егор (Георгий)
Место рожденияМокрушино, Затолокино, Курская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.06.1914
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стародубцев Григорий
Мать: Стародубцева Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева Акиллина
Рождение ребёнка
08.04.1914
Дочь: (Стародубцева) Мелания
Мать ребёнка: Стародубцева Акиллина
Смерть
20.06.1914
Причина смерти: Воспаление легких