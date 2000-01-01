Бусыгина (Малинина) Фаина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Малинина) Фаина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Фёдор Васильевич

Мать: Малинина Анастасия Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусыгин Вячеслав Геннадьевич

Отец ребёнка: Бусыгин Генадий

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережная Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Генадий

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиночкина Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Бусыгин Генадий

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусыгин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Бусыгин Генадий

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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