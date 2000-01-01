Бусыгина (Малинина) Фаина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусыгин Вячеслав Геннадьевич
Отец ребёнка: Бусыгин Генадий
Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережная Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Генадий
Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиночкина Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Бусыгин Генадий
Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусыгин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Бусыгин Генадий
Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно