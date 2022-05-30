Малинина (Сбруева) Анастасия Артемьевна
женский, родилась Неизвестно
Мать1-я женаНеизвестно г.р.
ОтецСбруев АртемийНеизвестно г.р.
Дети
Малинин Александр Фёдорович10.10.1939 г.р.
Бусыгина (Малинина) Фаина ФёдоровнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сбруев Артемий
Мать: 1-я жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малинина) Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малинина) Томара Фёдоровна
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусыгина (Малинина) Фаина Фёдоровна
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1939
Сын: Малинин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич