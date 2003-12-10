Малинина (Сбруева) Анастасия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сбруев Артемий
Мать: 1-я жена
Рождение ребёнка
10.10.1939
Сын: Малинин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томара Фёдоровна
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусыгина Фаина Фёдоровна
Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно