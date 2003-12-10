Малинина (Сбруева) Анастасия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Сбруева) Анастасия Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сбруев Артемий

Мать: 1-я жена

Рождение ребёнка
10.10.1939

Сын: Малинин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томара Фёдоровна

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусыгина Фаина Фёдоровна

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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