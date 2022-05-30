Малинина (Сбруева) Анастасия Артемьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малинина (Сбруева) Анастасия Артемьевна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась Неизвестно

Мать
1-я женаНеизвестно г.р.
Отец
Сбруев АртемийНеизвестно г.р.
Дети
Малинин Александр Фёдорович10.10.1939 г.р.
Бусыгина (Малинина) Фаина ФёдоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сбруев Артемий

Мать: 1-я жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малинина) Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малинина) Томара Фёдоровна

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусыгина (Малинина) Фаина Фёдоровна

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
10.10.1939

Сын: Малинин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Малинин Фёдор Васильевич

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