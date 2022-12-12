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Бусыгин Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусыгин Генадий

Мать: Бусыгина Фаина Фёдоровна

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
10.06.1982

Сын: Бусыгин Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рита Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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