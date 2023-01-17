Малиночкина (Бусыгина) Светлана Геннадьевна
Место рожденияRogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бусыгин Генадий
Мать: Бусыгина Фаина Фёдоровна
Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малиночкин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область