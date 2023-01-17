Малиночкина (Бусыгина) Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиночкина (Бусыгина) Светлана Геннадьевна

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Место рождения

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бусыгин Генадий

Мать: Бусыгина Фаина Фёдоровна

Rogozhkin, Bokovsky District, Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиночкин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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