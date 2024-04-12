Зубряев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти01.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Зубряев Иван Исидоров
Мать: Зубряева Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
08.06.1871
Дочь: Февронья Ивановна
Мать ребёнка: Зубряева Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Нораева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зубряева Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1914