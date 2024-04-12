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Зубряев Иван Иванович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

01.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Зубряев Иван Исидоров

Мать: Зубряева Васса Иосифовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1871

Дочь: Февронья Ивановна

Мать ребёнка: Зубряева Ксения Фёдоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Нораева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зубряева Ксения Фёдоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубряева Ксения Фёдоровна

Смерть
01.10.1914
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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