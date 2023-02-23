Зубряева Васса Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти03.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Зубряев Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Равкина Леонилла Ивановна
Отец ребёнка: Зубряев Иван Исидоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зубряев Неизвестно
Отец ребёнка: Зубряев Иван Исидоров
Смерть
03.08.1892