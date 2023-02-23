Зубряева Васса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубряева Васса Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

03.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зубряев Иван Иванович

Отец ребёнка: Зубряев Иван Исидоров

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Равкина Леонилла Ивановна

Отец ребёнка: Зубряев Иван Исидоров

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зубряев Неизвестно

Отец ребёнка: Зубряев Иван Исидоров

Смерть
03.08.1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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