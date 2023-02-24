Зубряев Иван Исидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти11.05.1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Зубряев Исидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Зубряева Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Равкина Леонилла Ивановна
Мать ребёнка: Зубряева Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зубряев Неизвестно
Мать ребёнка: Зубряева Васса Иосифовна
Смерть
11.05.1891
Причина смерти: Естественная смерть/старость