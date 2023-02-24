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Зубряев Иван Исидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

11.05.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Зубряев Исидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зубряев Иван Иванович

Мать ребёнка: Зубряева Васса Иосифовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Равкина Леонилла Ивановна

Мать ребёнка: Зубряева Васса Иосифовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зубряев Неизвестно

Мать ребёнка: Зубряева Васса Иосифовна

Смерть
11.05.1891
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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