Зубряев Пётр Иванович
мужской, родился 24.06.1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 26.07.1885, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗубряев Иван Иванович1842 г.р.
МатьЗубряева Ксения Фёдоровна1847 г.р.
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Рождение
24.06.1881
Отец: Зубряев Иван Иванович
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.07.1885
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область