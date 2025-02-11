Зубряев Пётр Иванович 24.06.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубряев Пётр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.06.1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 26.07.1885, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Зубряев Иван Иванович1842 г.р.
Мать
Зубряева Ксения Фёдоровна1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881

Отец: Зубряев Иван Иванович

Мать: Зубряева Ксения Фёдоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
26.07.1885
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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