Левин Стефан Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Стефан Космин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Косма Леонтьев

Мать: Левина Евдокия Евдокимова

Бракосочетание
30.01.1852

Жена: Левина Вера

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Стефанова

Мать ребёнка: Левина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Александр Стефанов

Мать ребёнка: Левина Вера

Смерть
Неизвестно
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