Левин Стефан Космин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Косма Леонтьев
Бракосочетание
30.01.1852
Жена: Левина Вера
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Стефанова
Мать ребёнка: Левина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левина Вера
Смерть
Неизвестно