Левин Александр Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Стефан Космин
Мать: Левина Вера
Рождение ребёнка
17.09.1879
Сын: Левин Александр Александрович
Мать ребёнка: Левина Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Левина Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Мария Васильева
Смерть
Неизвестно