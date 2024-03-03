Левин Александр Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Александр Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Стефан Космин

Мать: Левина Вера

Рождение ребёнка
17.09.1879

Сын: Левин Александр Александрович

Мать ребёнка: Левина Мария Васильева

Большая, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Левина Мария Васильева

Большая, Харовский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
Большая, Харовский район, Вологодская область
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