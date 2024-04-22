Левина Евдокия Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти10.04.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ульяна Космина
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Левин Иван Космин
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Наталья Косьмина
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Левин Василей Космин
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин? Семен Космин
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Егор Космин
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Стефан Космин
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Косьмина
Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев
Смерть
10.04.1874