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Левина Евдокия Евдокимова

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

10.04.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ульяна Космина

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Левин Иван Космин

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Наталья Косьмина

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Левин Василей Космин

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин? Семен Космин

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Егор Космин

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Стефан Космин

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Косьмина

Отец ребёнка: Левин Косма Леонтьев

Смерть
10.04.1874
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