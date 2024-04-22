Левин Косма Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти16.06.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Леонтий Гаврилов
Мать: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ульяна Космина
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Левин Иван Космин
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Наталья Косьмина
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Левин Василей Космин
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин? Семен Космин
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Егор Космин
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Стефан Космин
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Косьмина
Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова
Смерть
16.06.1876