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Левин Косма Леонтьев

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

16.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Леонтий Гаврилов

Мать: Ульяна Иванова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ульяна Космина

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Левин Иван Космин

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Наталья Косьмина

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Левин Василей Космин

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин? Семен Космин

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Егор Космин

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Стефан Космин

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Косьмина

Мать ребёнка: Левина Евдокия Евдокимова

Смерть
16.06.1876
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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