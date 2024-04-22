Михаил Архиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Архиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Архипп Дмитриев

Мать: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Михайлов

Мать ребёнка: Ксенья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья Васильева

Рождение ребёнка
08.10.1799

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Ксенья Васильева

Рождение ребёнка
28.07.1804

Сын: Никонор Михайлов

Мать ребёнка: Ксенья Васильева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Ксенья Васильева

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Ксенья Васильева

Рождение ребёнка
14.08.1817

Сын: Михей Михайлов

Мать ребёнка: Ксенья Васильева

Смерть
1819

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