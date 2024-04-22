Михаил Архиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Архипп Дмитриев
Мать: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Михайлов
Мать ребёнка: Ксенья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья Васильева
Рождение ребёнка
08.10.1799
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Ксенья Васильева
Рождение ребёнка
28.07.1804
Сын: Никонор Михайлов
Мать ребёнка: Ксенья Васильева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Ксенья Васильева
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Ксенья Васильева
Рождение ребёнка
14.08.1817
Сын: Михей Михайлов
Мать ребёнка: Ксенья Васильева
Смерть
1819