Архипп Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипп Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Дмитрий Минеев

Мать: Екатерина Иванова

Бракосочетание
05.02.1767

Жена: Степанида Иванова

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1769

Сын: Петр Архиппов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Михаил Архиппов

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Наталья Архиппова

Мать ребёнка: Степанида Иванова

Смерть
Неизвестно

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