Архипп Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Дмитрий Минеев
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
05.02.1767
Жена: Степанида Иванова
Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
21.12.1769
Сын: Петр Архиппов
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Михаил Архиппов
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Наталья Архиппова
Мать ребёнка: Степанида Иванова
Смерть
Неизвестно