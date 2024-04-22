Ксенья Васильева
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Архиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Архиппов
Рождение ребёнка
08.10.1799
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Архиппов
Рождение ребёнка
28.07.1804
Сын: Никонор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Архиппов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Архиппов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Архиппов
Рождение ребёнка
14.08.1817
Сын: Михей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Архиппов
Смерть
1821