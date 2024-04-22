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Ксенья Васильева

Место рождения

Чирпы, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирпы, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Архиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Архиппов

Рождение ребёнка
08.10.1799

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Архиппов

Рождение ребёнка
28.07.1804

Сын: Никонор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Архиппов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Архиппов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Архиппов

Рождение ребёнка
14.08.1817

Сын: Михей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Архиппов

Смерть
1821

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