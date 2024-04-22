Ефим Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Архиппов
Мать: Ксенья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
24.07.1824
Сын: Роман Ефимов
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
06.11.1826
Сын: Павел Ефимов
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Рождение ребёнка
01.04.1830
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Смерть
Неизвестно