Ефим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим Михайлов

Ефим Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Архиппов

Мать: Ксенья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
24.07.1824

Сын: Роман Ефимов

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
06.11.1826

Сын: Павел Ефимов

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Рождение ребёнка
01.04.1830

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.