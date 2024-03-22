Петухов Василий Нилович
Место рождения
Дата рождения25.07.1875
Дата смерти26.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875
Бракосочетание
04.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.
Дочь: Рязанова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.
Сын: Петухов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
17.07.1910 ст.
Дочь: Татаурова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
29.10.1920
Сын: Петухов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна
Смерть
26.04.1953