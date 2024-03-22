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Петухов Василий Нилович

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1875

Дата смерти

26.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875

Отец: Петухов Нил Дементьевич

Мать: Петухова Параскева Николаевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1902 ст.

Жена: Петухова Елена Емельяновна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.

Дочь: Рязанова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Сын: Петухов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.

Сын: Петухов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1910 ст.

Дочь: Татаурова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1920

Сын: Петухов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Елена Емельяновна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.04.1953
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