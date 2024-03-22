Петухов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1908 ст.
Дата смерти10.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1929
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
06.02.1931
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
24.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Никифоровна
Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
10.02.1944