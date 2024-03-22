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Петухов Михаил Васильевич

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1908 ст.

Дата смерти

10.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1908 ст.

Отец: Петухов Василий Нилович

Мать: Петухова Елена Емельяновна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Петухов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Никифоровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1931

Сын: Петухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Никифоровна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Никифоровна

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
10.02.1944
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