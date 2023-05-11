Петухова (Трошичева Трошицева) Елена Емельяновна
Место рожденияд.Гребенец Онуфриевская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Дата рождения19.05.1882 ст.
Дата смерти05.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1882 ст.
д.Гребенец Онуфриевская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Бракосочетание
04.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.
Дочь: Рязанова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.
Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.
Сын: Петухов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович
Рождение ребёнка
17.07.1910 ст.
Дочь: Татаурова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович
Рождение ребёнка
29.10.1920
Сын: Петухов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович
Смерть
05.08.1969
Дружинино, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область