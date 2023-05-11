Петухова (Трошичева Трошицева) Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Трошичева Трошицева) Елена Емельяновна

Место рождения

д.Гребенец Онуфриевская волость Кологривский уезд Костромская губерния

Дата рождения

19.05.1882 ст.

Дата смерти

05.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1882 ст.

Отец: Трошичев Емельян Семенович

Мать: Трошичева Евдокия Ивановна

д.Гребенец Онуфриевская волость Кологривский уезд Костромская губерния
Бракосочетание
04.02.1902 ст.

Муж: Петухов Василий Нилович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1904 ст.

Дочь: Рязанова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Сын: Петухов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.

Сын: Петухов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1910 ст.

Дочь: Татаурова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1920

Сын: Петухов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Нилович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.08.1969
Дружинино, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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