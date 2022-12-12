Осипова Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Литвинова Фекла Иаковлевна
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Рождение ребёнка
17.06.1870
Сын: Осипов Тихон Иакович
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Рождение ребёнка
25.05.1871
Сын: Осипов Георгий Иаковлевич
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Рождение ребёнка
07.03.1873
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Рождение ребёнка
11.06.1875
Сын: Осипов Петр Иакович
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Рождение ребёнка
22.02.1877
Дочь: Евдокия Иаковна
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Рождение ребёнка
04.06.1878
Дочь: Акилина Иаковна
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Рождение ребёнка
23.11.1880
Сын: Осипов Иаков Иакович
Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно