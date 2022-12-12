Осипова Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Литвинова Фекла Иаковлевна

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Рождение ребёнка
17.06.1870

Сын: Осипов Тихон Иакович

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1871

Сын: Осипов Георгий Иаковлевич

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1873

Сын: Осипов Василий Иакович

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1875

Сын: Осипов Петр Иакович

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1877

Дочь: Евдокия Иаковна

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1878

Дочь: Акилина Иаковна

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1880

Сын: Осипов Иаков Иакович

Отец ребёнка: Осипов Иаков Анникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иаков Анникович

Смерть
Неизвестно
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