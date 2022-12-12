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Осипов Иаков Анникович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.06.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1835

Отец: Осипов Анникий (Никон Исаевич

Мать: Осипова Степанида Степанова

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Литвинова Фекла Иаковлевна

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
17.06.1870

Сын: Осипов Тихон Иакович

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1871

Сын: Осипов Георгий Иаковлевич

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1873

Сын: Осипов Василий Иакович

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1875

Сын: Осипов Петр Иакович

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1877

Дочь: Евдокия Иаковна

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1878

Дочь: Акилина Иаковна

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1880

Сын: Осипов Иаков Иакович

Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Татьяна Борисовна

Смерть
Неизвестно
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