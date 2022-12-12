Осипов Иаков Анникович
Место рождения
Дата рождения15.06.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1835
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Литвинова Фекла Иаковлевна
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
17.06.1870
Сын: Осипов Тихон Иакович
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
25.05.1871
Сын: Осипов Георгий Иаковлевич
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
07.03.1873
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
11.06.1875
Сын: Осипов Петр Иакович
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
22.02.1877
Дочь: Евдокия Иаковна
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
04.06.1878
Дочь: Акилина Иаковна
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
23.11.1880
Сын: Осипов Иаков Иакович
Мать ребёнка: Осипова Татьяна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно